Lecker Aminosäure

»Hightech-Gefängnis. Dreißig Stockwerke Richtung Hölle«, steht in großen Lettern auf dem Filmplakat. »Gedankenkontrolle. Flucht unmöglich. Ein Unschuldiger versucht es trotzdem.« Dazu ein schwerbewaffneter Roboter-Cop und Christopher Lambert hinter einem Rastergitter – so stellte man sich 1993 die Zukunft vor.

Es ist interessant, wie weit Sci ence-Fiction manchmal meint, ausholen zu müssen. Da kerkert in »Fortress – Die Festung« die Men-Tel Corporation Gefangene in einen turmhohen, aufgerüsteten Hochsicherheitstrakt ein, versteckt unter Wüstenboden, mitten im Nirgendwo – dabei wissen wir doch heute, dass sich so ein Lager ohne Probleme unter freiem Himmel beispielsweise auf einer Insel in der Karibik betreiben lässt.

Aber zurück ins Jahr 2017: Die Ehefrau des Exsoldaten John Henry Bren­nick (Lambert) hat ihr erstes Kind durch eine Fehlgeburt verloren. Nun ist Karen (Loryn Locklin) erneut schwanger – in den überbevölkerten Vereinigten Staaten von Amerika e...