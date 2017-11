Die Wahrheit über den 13. Spieltag

Vor dem Spiel tippte ich 4:1 für Schalke, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der BVB nach den letzten Auftritten auch nur den Hauch einer Chance haben würde. Aber man sah ein Schalke, das durch übermotivierte Härte die Dortmunder verunsichern wollte, statt dessen aber selbst den Faden verlor und dann auch noch Glück hatte, dass Kehrer nach zwei üblen Fouls von Schiedsrichter Aytekin nicht vom Platz gestellt wurde. Das holte er später bei Aubameyang nach, der für einen normalen Zweikampf und ein harmloses Foul gelbrot bekam. Aber das war gar nicht mal spielentscheidend in einem Match, das in zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten auseinanderfiel.

In der ersten gelang dem BVB alles. Jeder Schuss ein Treffer, und wenn die Dortmunder nicht trafen, dann halfen die Schalker mit einem Eigentor aus. Nach dem wunderbaren 4:0 durch Guerreiro in der 25. Minute, der einen geblockten Schuss volley in die lange Torecke wuchtete, war für alle das Spiel entschie...