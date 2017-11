Mommsens Block

What authorities are there

beyond Court tittle tattle

(Mommsen zu James Bryce 1898)

Die Frage warum der große Geschichtsschreiber

Den vierten Band seiner RÖMISCHEN GESCHICHTE

Den lang erwarteten über die Kaiserzeit

Nicht geschrieben hat beschäftigt

Die Geschichtsschreiber nach ihm

Gute Gründe sind im Angebot

Überliefert in Briefen Gerüchten Vermutungen

Der Mangel an Inschriften Wer mit dem Meißel schreibt

Hat keine Handschrift Die Steine lügen nicht

Kein Verlaß auf die Literatur INTRIGEN UND

HOFKLATSCH Selbst die silbernen Fragmente

Des lakonischen Tacitus nur Lektüre für Dichter

Denen die Geschichte eine Last ist

Unerträglich ohne den Tanz der Vokale

Auf den Gräbern gegen die Schwerkraft der Toten

Und ihre Angst vor der ewigen Wiederkehr

Er mochte sie nicht die Cäsaren der Spätzeit

Nicht ihre Müdigkeit nicht ihre Laster

Er hatte genug an dem einzigen Julius

Der ihm wert war wie der eigne Grabstein

Schon CÄSARS TOD ZU SCHILDERN hatte er

Wenn er gefragt wu...