»Lies es lauter!«

Read it loud! Diese von Marvin Chlada und Jerk Götterwind herausgegebene »Hommage« an den vor rund zwei Jahren verstorbenen Lemmy Kilmister, das sensible Motörhead-Weihnachtskind, sollte man sich am besten laut vorschreien – harharhar. Das wäre vermutlich nach dem Geschmack der hier versammelten BRD-Beatniks, Fanzinemacher, Trinkteufel und Rockisten à la bonne heure. Geht aber auch leise und trotzdem so schnell wie Lemmy: 22 Texte auf ganzen 88 Seiten. Ein dankbares Thema. Read it faster.

These (von Jörg Herbig): »Kilmister presst einfach das geballte Leben mitsamt aller Höhen und Tiefen in seine Musik, seine Songs, seinen Gesang.« Antithese (von Miriam Spies): »Es ist doch immer dasselbe: Erst wollen sie ihre Träume leben – und dann stellen sie fest, dass sie gar keine haben. Oder eben nur welche, die gar nicht ihre eigenen sind.« Synthese (von Lemmy Kilmister, 2000 interviewt von Joachim Hiller): »Wie ein gewaltiger Fön! Hey, das ist ’ne gute Be...