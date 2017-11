Eine andere Ära

Fast so als hätte die durchaus bizarr verlaufende Tennissaison 2017 kurz vor ihrem Abschluss noch dringend eine weitere Schockmeldung benötigt, wurde Anfang dieser Woche bekannt, dass die große Jana Novotna letzten Sonntag erst 49jährig an einem Krebsleiden in ihrer Heimatstadt Brno (Brünn) verstorben ist. Man sieht sich so gezwungen, Nachrufe auf eine Ära des Tennissports zu verfassen, die so lange nun auch wieder nicht zurück liegt: die Ära der Dominanz von Stefanie Graf, Monica Seles und später der jungen Martina Hingis. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen zu erwähnen, dass die Tschechin bei ihrem einzigen Einzeltitel in Wimbledon 1998 nicht nur Hingis im Halbfinale schlug, sondern zuvor im Viertelfinale auch eine noch 18jährige Venus Williams, die zu jener Zeit bereits die Zukunft des Damentennis verkörperte. Williams sollte später in Wimbledon insgesamt fünfmal gewinnen. Sie spielt noch immer. Auf der Weltrangliste belegt sie nach Saisonabsch...