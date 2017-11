Künftig mehr Schwarzfahrer

Die nordrhein-westfälische Landesregierung aus CDU und FDP macht ernst: Sie will das von Sozialverbänden und Erwerbsloseninitiativen mühsam erkämpfte Sozialticket abschaffen. Die ermäßigte Monatsfahrkarte für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) war erst 2011 eingeführt worden. Nun kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) an, seine Förderung wieder einstellen zu wollen. Wie der Politiker am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Düsseldorfer Landtages mitteilte, soll der finanzielle Zuschuss des Landes, der aktuell bei rund 40 Millionen Euro jährlich liegt, im kommenden Jahr auf 35 Millionen reduziert werden. 2019 soll der Betrag auf 20 Millionen Euro gekürzt werden, um dann 2020 komplett gestrichen zu werden. »Es steht den Verkehrsverbünden frei, das Sozialticket weiterzuführen beziehungsweise anzubieten«, lautete der lapidare Kommentar des verkehrspolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Klaus Voussem.

Dies obwohl nicht weniger als 300.000 Men...