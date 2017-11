Tausende gegen Käser

Kaum zu glauben, was Josef »Joe« Käser, den man gemeinhin als Vorstandsvorsitzenden von Siemens kennt, alles sein soll. Hört man seinen Beschäftigten zu, dann ist er der »Totengräber des Konzerns«, ein »Geisterfahrer«, der das Technologieunternehmen gegen die Wand fahre, ein Teil der »versagenden Elite« der Bundesrepublik. Azubis, die den Manager gleich zweimal in einer theaterhaften Aufführung nachspielen, zeigen ihn einmal als Mann mit der Axt, der den »Siemens-Baum« zu Kleinholz zerschlägt, dann als Wahnhaften, den seine »Effizienzschübe« zur Raserei treiben. Mehr als 2.000 Arbeiter hören diesen Ausführungen am Donnerstag morgen zu. Mitten im Pulk der vor dem Berliner Estrel-Hotel dicht aneinandergedrängten Beschäftigten steht neben einer Bühne zudem eine Plastikskulptur: Ein überlebensgroßer Käser, der seine Angestellten mit einer Presse plattmacht. Die Darstellung trifft den Nerv der Anwesenden, ein besseres Bild vom Siemens-Chef hat hier kaum einer.

