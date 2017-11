Abflug in den US-Bombenhagel

Afghanistan ist sicher, seit die Bundesregierung dies mit der Regierung in Kabul vereinbart hat. Polizisten, die abgelehnte Asylbewerber aus dem Land am Hindukusch auf dem Abschiebeflug begleiten, verlassen deshalb niemals das Flughafengelände und reisen so schnell wie möglich zurück. Am Donnerstag berichtete Spiegel online, dass Bund und Länder erneut eine »nationale Sammelrückführungsmaßnahme« vom Flughafen Frankfurt am Main nach Kabul planen. 78 Menschen sollen dorthin abgeschoben werden, 16 von ihnen befinden sich derzeit in Haft. Zeitgleich soll nach Informationen des Magazins ein Abschiebeflug nach Pakistan stattfinden. Organisatorisch gibt es jedoch Probleme, denn den geltenden Vorschriften zufolge werden als Begleiter rund 100 Polizisten mit entsprechendem Visum und spezieller Ausbildung gebraucht. Das Bundespolizeipräsidium appelliert daher in einem Schreiben an geeignete Beamte, sich für die Reise zu melden, die »politische Priorität« habe.

