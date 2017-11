Gemeinsam gegen die Besatzung

Die verschiedenen Organisationen der palästinensischen Befreiungsbewegung haben sich bei einem zweitägigen Treffen in Kairo darauf geeinigt, bis spätestens Ende 2018 allgemeine Parlamentswahlen auf der Westbank und im Gazastreifen abzuhalten. Das meldete am Donnerstag die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Auch der nächste Präsident soll bis dahin gewählt werden.

An dem Treffen in der ägyptischen Hauptstadt nahmen neben der Fatah des amtierenden Präsidenten Mahmud Abbas und der islamistischen Hamas auch die linken Gruppen PFLP und DFLP sowie der »Islamische Dschihad« teil. Die Gespräche drehten sich um die konkrete Umsetzung des Versöhnungsabkommens, das die Hamas und die Fatah am 12. Oktober g...