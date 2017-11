Frankfurt/Main. Die Spitzenverbände der Leichtathleten, Radfahrer und Triathleten – DLV, BDR und DTU – wollen ihre Beiträge zur Finanzierung der Nationalen Antidopingagentur (NADA) nachverhandeln. Der seit 2008 maßgebliche Verteilungsschlüssel zur NADA-Finanzierung stehe in »keinerlei Zusammenhang mehr mit der aktuellen Situation« und müsse »in Gänze hinterfragt« werden, heißt es in einem Antrag der drei Verbände, der bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 2. Dezember in Koblenz unter »TOP 16.3« besprochen werden soll. Die Antragsteller fordern die Deckelung des bisherigen Beitrags des Sports auf eine Million Euro bis Ende 2020 und eine »langfristige Neuregel...