Krötentour gegen Neofaschismus

Trotz der eisigen Kälte herrschte unter den Anwesenden eine fast ausgelassene Stimmung. Vor den Augen der etwa 30 Kundgebungsteilnehmer in Haselbrunn, einem Ortsteil im vogtländischen Plauen, vollzog sich am Sonnabend Erstaunliches: Zwei Aktivisten präsentierten eine braune Gummikröte und ein Logo des »III. Weges«. Ein Werbegeschenk der neonazistischen Partei, die in Sichtweite ihr Büro unterhält, abgeschirmt von der Bereitschaftspolizei? Keinesfalls. Vielmehr haben sich lokale Bürgerinitiativen, darunter linke, geeinigt, als Symbol ihres Protestes gegen die militante rechte Kaderorganisation »Der III. Weg« an eine Grafik des antifaschistischen Künstlers John Heartfield anzuknüpfen – woraus in Zusammenarbeit mit Bernd Langer von der Berliner Initiative »Kunst und Kampf« das Konzept für eine ganze Kampagne entstand, die am Samstag in Plauen gestartet wurde.

Heartfield hatte in den 1930er Jahren die Absurdität des Rassenwahns mit einer Tiermetapher deutlich...