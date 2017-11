JPMorgan gefährlichste Bank der Welt

JPMorgan ist in den Augen der Regulierer das für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems bedeutendste und zugleich gefährlichste Institut. In der neuesten Liste der 30 global systemrelevanten Banken (G-SIBs) ist das US-Institut das einzige in der obersten Kategorie, wie der Finanzstabilitätsrat (FSB) am Dienstag in Basel mitteilte. Die US-Großbank muss damit 2,5 Prozent mehr Kapital vorhalten als ein »normales« Geldhaus.

Der bisher als ähnlich wichtig eingestufte US-Finanzkonzern Citigroup wird nur noch in der zweiten Kategorie geführt, die einen Kapitalaufschlag von zwei Prozent braucht. Die Citigroup steht damit in einer Reihe mit der Deutschen Bank, der Bank of America (USA) und HSBC (GB). Der FSB bewertet die Häuser nicht allein nach ihrer Größe, sondern auch nach dem Risiko, das in ihren Gesc...