Besorgter Großbürger des Tages: Jakob Augstein

Wer etwas über den Kapitalismus – über die Verwüstungen, die sein Prinzip der baren Zahlung in der Gesellschaft wie den zwischenmenschlichen Beziehungen anrichtet – lernen möchte, kann sich mit dicken Büchern beschäftigen. Oder mit Jakob Augstein. Der Spiegel-Erbe mag ein bramarbasierender Salonsimpel sein, wofür er nicht viel kann. Aber er hat – dafür kann er noch weniger – dermaßen viel Geld, dass sein Bedürfnis, der Welt all das mitzuteilen, was ihm in den Ganglien brät, eben kein privates, sondern längst ein öffentliches Problem ist.

