Eine Fahne zuviel

Ganz so brisant hatte man sich das beim DFB nicht vorgestellt, den Einstieg der unterklassigen Klubs in das sagenumwobene China-Geschäft. Diese Saison verfügt die Regionalliga Südwest über 19 Klubs, das heißt sie hat pro Spieltag eine Mannschaft zuviel. Die hat dann spielfrei und damit Gelegenheit, ein Freundschaftsspiel gegen die chinesische U-20-Nationalmannschaft auszutragen. Das haben sich die Funktionäre für die nun begonnene Rückrunde so ausgedacht.

Doch der erste Auftritt der Chinesen am Samstag beim TSV Schott Mainz geriet gleich zu einem kleinen Skandal, als sie in der ersten Halbzeit sechs Zuschauer entdeckten, die eine Tibet-Fahne dabei hatten. Daraufhin weigerten sie sich weiterzuspielen und verließen den Platz. Nach einer etwa 25minütigen Unterbrechung rollten die Zuschauer die Fahne freiwillig wieder ein. Das Spiel wurde fortgesetzt, und Mainz siegte vor enttäuschenden 400 Besuchern mit 3:0.

Anschließend schaltete sich das chinesische Außenm...