Abenteuer Erde

Supermann mit Flossen – Der Rotfeuerfisch

Erst mal was Verlässliches – die Natur und ihre Schönheit. Er ist einer der auffälligsten Fische im Roten Meer und dem Indopazifik: Seine vielen wehenden Banner an den Flossen und Giftstacheln, sein stylisches Streifenmuster, die transparenten Flossen und seine eleganten Bewegungen machen ihn zu einem wahren Hingucker. Aber er ist nicht nur von bizarrer Schönheit, er hat auch viele erstaunliche Fähigkeiten. Taucher haben zu Recht Respekt vor ihm, denn niemand will Bekanntschaft mit seinen 18 Giftstacheln machen. Wer dieses Pech hat, der wird tagelang, manchmal wochenlang starke Schmerzen habe...