Im Flüchtlingslager

Nach Angaben des UN-Hilfswerks für Flüchtlinge, UNHCR, leben im Irak, in der Türkei, in Jordanien und im Libanon insgesamt rund 5,34 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Im Zedernstaat ist rund eine Million Syrer beim UNHCR als Flüchtlinge registriert, die tatsächliche Gesamtzahl dürfte bei mehr als 1,5 Millionen liegen. Rund 70 Prozent von ihnen leben unter der Armutsgrenze, die mit einem Einkommen von 1,5 US-Dollar am Tag angegeben wird. Weil im Libanon Flüchtlingslager offiziell nicht zugelassen sind, hausen die Menschen in selbstgebauten Hütten in mehr als 2.100 städtischen und ländlichen Gemeinden. Manchmal können sie sich mit anderen Familien die Miete einer Wohnung teilen.

»Haben Sie eine Genehmigung?« Der Mann mittleren Alters ist Koordinator für die Lager in Al-Mardsch im westlichen Bekaa-Tal. Er arbeitet für eine internationale Hilfsorganisation, die für Flüchtlinge Gesundheitsdienste, sichere Unterkünfte und sauberes Trinkwasser anbietet. Das Flüc...