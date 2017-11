Blutgrätsche

Es macht keinen Spaß mehr, sich die Partien der Dortmunder anzusehen. Da gibt es keine Spielfreude mehr, kein blindes Verstehen, keine schnellen Kombinationen, nur noch große Verunsicherung. Die zeigte sich auch gegen Stuttgart gleich in der 5. Minute, als Marc Bartra und Torhüter Roman Bürki dem Stuttgarter Chadrac Akolo slapstickhaft den Ball vor die Füße legten, der nur noch einzuschieben brauchte. Bartra schoss den Ball viel zu scharf zurück auf Bürki, der aus dem Tor gelaufen war, so dass der Ball von ihm abprallte. Den zweiten Treffer der Schwaben ließ der Schweizer Tormann durch die Beine rutschen. Wieder zwei dicke Patzer in einem Spiel. Man fragt sich verwundert, wie lange Dortmund noch mit einem solchen Sicherheitsrisiko zwischen den Pfosten den Gegnern die Punkte schenken will. Warum investieren sie nicht mal ein paar Millionen in einen guten Torhüter wie Kevin Trapp, der bei Paris nur auf der Bank sitzt?

Statt dessen streichen sie Pierre-Emeri...