Wie gefährlich ist Football?

Eine Studie der Neuropathologin Ann McKee von der Boston University School of Medicine erschütterte in diesem Jahr die Welt des American Football – und brachte die Debatte erneut in Gang, wie gefährlich der US-amerikanische Nationalsport ist. McKee hatte mit ihren Kolleginnen die Gehirne von 111 verstorbenen Footballspielern untersucht. Das Ergebnis war schockierend: In 110 Gehirnen stellten sie die Nervenkrankheit CTE fest (siehe jW vom 6.9.).

Footballspieler sind für CTE besonders anfällig, da die Krankheit vor allem durch regelmäßige Erschütterungen des Gehirns ausgelöst wird. Die Folgen: Verringerung der kognitiven Leistungen, Demenz, Depression oder Gedächtnisverlust. Die National Football League (NFL) erkannte den Zusammenhang zwischen ihrem Sport und der Erkrankung erst 2016 an. McKee untersuchte zuletzt auch das Gehirn des ehemaligen Footballprofis Aaron Hernandez. Dieser hatte im April dieses Jahres Selbstmord begangen. Zwei Jahre zuvor war er we...