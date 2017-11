Ein Küsschen auf die Wange

»Come on, say something provocative!«

»FUCK AFD!!!«

»Wow, how provocative.«

Jener Dialog ereignete sich so am 11. Oktober 2017 zwischen Morrissey und einem Fan in der sehr queeren Berliner Diskothek SchwuZ. Der Maestro präsentierte sein neues Album vorab in einem halb geheimen Konzert, welches vom deutsch-französischen Kuschelsender Arte in Echtzeit übertragen wurde. Es war wohl der aufgeheizten Volksstimmung geschuldet, dass das Publikum sich derart politisch gebärdete. Mit der frischen Bundestagswahl im Nacken und dem Großfürsten des Trash-Talks vor der Stirn fühlt sich selbst das einfachste Gemüt zu einem sinnhaften »Alerta!« berufen.

Derweil war und ist Morrissey überhaupt nicht so grünlinks, wie ihn viele seiner Anhänger gerne zu illusionieren pflegen. Klar, er hasst die Queen, hasste Thatcher, verteidigt die Working class und spricht spöttisch über die Ignoranz der Reichen. So das internationale Bild vom gutherzigen Oberdandy. Im heimatlichen Großbr...