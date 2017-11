Stärkt eure Sowjets!

Genossen! Arbeiter, Soldaten, Bauern, alle Werktätigen!

Die Arbeiter- und Bauernrevolution hat in Petrograd endgültig gesiegt; die letzten Reste der wenigen von (Alexander) Kerenski (1881–1970, Sozialrevolutionär, war seit Juli 1917 Chef der Provisorischen Regierung und floh vor der Oktoberrevolution aus Petrograd, jW) betrogenen Kosaken sind zerstreut und festgenommen. Die Revolution hat auch in Moskau gesiegt. Noch bevor in Moskau einige Militärzüge aus Petrograd eintrafen, unterzeichneten dort Offiziersschüler und die anderen Kornilowleute (Lawr Kornilow, 1870–1918, monarchistischer General, von Kerenski zum Oberkommandierenden ernannt, unternahm Anfang September 1917 nach Gregorianischem Kalender einen Putschversuch gegen die Provisorische Regierung, jW) die Friedensbedingungen, die Entwaffnung der Offiziersschüler und die Auflösung des Komitees zur Rettung des Vaterlands (am 7. November bei der Moskauer Stadtduma gegründetes »Komitee für öffentliche ...