Verschollene Filmschätze

1916. Pancho Villa – Tot oder lebendig!

In den USA und in Europa rühmt die Presse die Verdienste des Revolutionsführers Pancho Villa. Doch im März 1916 überfiel der mexikanische Robin Hood die kleine Stadt Columbus in New Mexico. Fazit: 15 Tote auf amerikanischer Seite. Dieser Angriff einer ausländischen Guerillatruppe auf US-amerikanischem Territorium ist ein Schock. Auf Befehl von Präsident Wilson wird militärische Verstärkung an die Grenzen geschickt, insgesamt fast 15.000 Mann. Die Truppen machen sich im Norden Mexikos an die Verfolgung von Pancho Villa. Die Presse ist dabei.

Arte, Sa., 18.00

El Viaje – Musikfilm mit ­Rodrigo Gonzalez

Rod Gonzalez, der Bassist der Band »Die Ärzte«, bricht zu einer Spure...