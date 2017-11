Das Prinzip Beethoven

Berthold Seligers neues Buch endet in C-Dur. Es sind die Schlussakkorde aus Ludwig van Beethovens 5. Symphonie, die der streitbare Autor und Konzertagent ins Feld führt, um den Kernthesen seiner 450-Seiten-Streitschrift »Klassikkampf. Ernste Musik, Bildung und Kultur für alle« mit entsprechend viel Rums Nachdruck zu verleihen. »Aufstand! Revolte!«, tönt es zwischen den auch wirklich abgedruckten Notensystemen hindurch. »Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!«

Seliger unternimmt eine Analyse des hiesigen Klassikbetriebs aus klassenkämpferischer Perspektive. Die Konfliktlinie verläuft quer durch das Repertoire der Konzerthäuser, »zwischen traditionellen Hörern, die das Alte bevorzugen und die Einhaltung der sozusagen goldenen Kompositionsregeln erwarten und überwachen, und den modernen Hörern, die sich an Grenzüberschreitungen, an Verletzungen des Regelwerks und an kompositorischen Neuerungen geradezu begeistern«. Als Anwalt der Letzteren lässt Seliger massi...