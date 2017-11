Weiter Kohle verfeuern

In Bonn ist am Freitag die diesjährige UN-Klimakonferenz zu Ende gegangen. Unter dem Vorsitz des Inselstaates Fidschi hatten die Vertreter von 168 Staaten sowie der EU zwei Wochen lang über die Ausführungsbestimmungen des Pariser Klimavertrages verhandelt. Das völkerrechtlich relativ unverbindliche Übereinkommen war 2015 in der französischen Hauptstadt verabschiedet worden und soll auf der UN-Klimakonferenz 2018 im polnischen Katowice erstmalig verschärft werden. Dafür fehlt es aber bisher noch an konkreten Regeln, für die in Bonn zumindest ein Entwurf herausgekommen ist. Der soll nun bis zum nächsten Herbst zur Unterschriftsreife gebracht werden.



Die US-Delegation hatte die Konferenz vor allem genutzt, um am Rande Werbung für Energiegewinnung aus Kohle zu machen. Das kam weder bei den anderen Delegationen noch im eigenen Land allzu gut an. Die US-Bundesstaaten Washington und Oregon schlossen sich statt dessen einem Bündnis an, das den Ausstieg aus der K...