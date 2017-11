WM-Splitter

Lima. In der vergangenen Nacht wurde ab 3.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit der 32. und letzte Teilnehmer der Fußball-WM in Russland ermittelt. Peru ging als Favorit in die Partie gegen Neuseeland. Damit die Götter sich nach dem torlosen Hinspiel nicht auf die Seite der Außenseiter schlagen, wurden diese vor den Toren des Nationalstadions in Lima mit Flüchen belegt. Schamanen trampelten zu dröhnenden Trommeln auf einem Mannschaftsbild der »Kiwis« herum, während ein Bild der Gastgeber mit geweihtem Rauch gesegnet wurde.

Ohne solche Vorbereitungen qualifizierten sich am Dienstag abend Dänemark (gegen Irland) und Au...