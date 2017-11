Der wahre Unioner

Die ersten sind bereits morgens kurz nach halb vier da. Auf dem Fruchthof in der Beusselstraße in Berlin-Moabit. Zu den Frühaufstehern gehört Peter Stark. Seit Jahrzehnten beginnt sein Werktag im Morgengrauen. Sechsmal die Woche öffnet er Kartons, um Frische und Qualität zu checken. Er ist aber nicht nur ein Obst- und Gemüsehändler, er ist so etwas wie das Urgestein des Westberliner Fußballs.

»Erst der Job, dann der Sport«, betont Stark. Mit 15 musste er bei seinen Eltern im Laden in der Moabiter Paulstraße aushelfen. Sein Vater, ein früherer Deutscher Meister in der Disziplin Bankdrücken im Gewichtheben, führte das Familienregiment: »Eine harte Schule, Widerrede gab es damals nicht.«

Der Junge aus Moabit bolzte zwischen den Resten von Kriegstrümmern und den monotonen Häuserreihen des Westberliner Aufbauprogramms. Der Verein um die Ecke, der SC Union 06 Berlin, wurde seiner, für immer. »Die West-Unioner sind die wahren Unioner«, meint Stark. Heute kennt m...