Die Erwartungen an eine Ethno-Komödie könnten kaum kleiner sein. Man rechnet nach Kinoerfolgen wie »My big fat greek wedding« oder »Ziemlich beste Freunde« mit dem schlimmsten. Zumeist werden gut gelaunt rassistische Stereotype abgeklopft; was in etwa so verstörend ist wie die Darstellung des Geschlechterverhältnisses in alten Persil-Werbespots. »The big sick« fällt da völlig aus der Reihe.

Zwar soll der Held Kumail als Sohn pakistanischer US-Einwanderer mit einer Pakistanerin verkuppelt werden, legt ihm die Mama sogar Lebensläufe der Damen vor, die beim Mittagessen jedesmal »zufällig hereingeschneit kommen«, weil sie »gerade in der Gegend« waren. Aber darauf baut der Humor dieser romantischen Komödie nicht auf. Es geht eher um Szenen wie die, in der Kumail neben einer Kneipenbekanntschaft im Bett liegt und sie bittet zu bleiben. »Ich ruf mir lieber ein Uber«, sagt sie. Sein Handy vibriert. Er grinst: »Uber steht vor der Tür.«

Die kitschfreie Romanze lebt...