Stromausfall im Rhein-Main-Gebiet

Ein Kurzschluss in einem Umspannwerk hat in Wiesbaden und Teilen von Mainz einen weitreichenden Stromausfall ausgelöst. Nach Angaben des Versorgers ESWE kollabierte das Hochspannungsnetz am Donnerstag gegen 7.21 Uhr. ESWE zufolge kam es in Wiesbaden zeitweise zu einem »totalen« Stromausfall. In Mainz waren Bereiche der Innenstadt und einzelne Stadtteile sowie Nachbargemeinden betroffen.

Wie extrem abhängig moderne Ballungsgebiete von der Elektrizitätsversorgung sind, zeigte sich an den Folgen des »kleinen« Blackouts: Ampeln fielen in beiden Städten mit ihren zusammen mehr als 480.000 Einwohnern aus. Alarmanlagen reagierten auf die unterbrochene Stromzufuhr und heulten los. In der Hochsch...