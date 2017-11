Wieder Volkswagen

Bei Volkswagen ist immer etwas los. Am Donnerstag verbreitete das Unternehmen erfreuliche Zahlen. Denen zufolge hat der Konzern im Oktober weltweit deutlich mehr Autos als im Vorjahresmonat verkauft.

Einen Tag zuvor hatte Regionalchef Jochem Heizmann das strategische Engagement auf dem wichtigsten Markt China bekräftigt. Vor der Automesse in Guangzhou kündigte er Investitionen von zehn Milliarden Euro in die Entwicklung neuer, batteriebetriebener Autos und Hybridfahrzeugen für die kommenden sieben Jahre an.

Beides wäre Werbung für den kontinuierlich von Skandalen erschütterten Industriegiganten gewesen. Zumal sich an der regionalpolitischen Front die Wogen aus Wahlkampfzeiten geglättet haben. Die Anführer der beiden größeren Parteien Niedersachsens wollen nicht nur koalieren, sondern werden auch gemeinsam im VW-Aufsichtsrat sitzen. Schließlich ist man Schlüsselaktionär mit Vetorecht.

Ob es dort gemütlich für Wahlsieger Stephan Weil (SPD) und »Verlierer« B...