Lohndrückerklitsche

Auch Kapitalisten kumpeln. Sachwalter werden ausgezeichnet, wenn sie die Arbeiterklasse mal so richtig fertiggemacht haben. Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist für das Manager-Magazin der »Manager des Jahres«. Prämiert wurde er für seine Hartnäckigkeit den »erfolgreichen Umbau« zum größten europäischen Luftfahrtkonzern in die Wege geleitet zu haben, teilte die Zeitschrift am Donnerstag mit. Was ist dem Tausendsassa nicht alles gelungen? Die einst gutbezahlten Piloten des Konzerns hat er einer »Reform« unterzogen. Trotz jahrelanger Streiks hat er ihre Betriebsrenten kassiert – sie müssen »das Zinsrisiko« künftig selber tragen. Außerdem habe sich Spohr qualifiziert, weil er mit dem Tochterkonzern Eurowings und Teilen der insolventen Fluglinie Air Berlin das »Comeback der Lufthansa-Aktie« geschafft hat. Der Kurswert der Lufthansa-Anteile hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Konzern erwartet in diesem Jahr ein Rekordergebnis und die ...