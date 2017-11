Licht aus bei Ledvance

Es wird dunkel: Der Leuchtmittelproduzent Ledvance hatte am Montag angekündigt 1.300 seiner 2.400 Mitarbeiter in Deutschland zu entlassen. Am Donnerstag protestierten Beschäftigte in Augsburg gegen die angekündigte Werkschließung.

Nach einer außerordentlichen Betriebsversammlung hätten sich zwischen 600 und 700 Mitarbeitern der Kundgebung unter dem Motto »Augsburg kämpft für den Standort« angeschlossen, erklärte eine Sprecherin der IG Metall Augsburg gegenüber jW. »Unser Licht geht nicht aus« und »Wir fangen jetzt erst an« habe auf Plakaten gestanden. Politiker von CSU, SPD, Linken und Grünen hätten sich solidarisch gezeigt. Neben dem Werk in Augsburg soll auch der Standort in Berlin abgewickelt werden. In weiteren Werken wird es Entlassungswellen geben.

Der Konzern wurde im Juli 2016 von einem chinesischen Konsortium für 400 Millionen Euro aufgekauft, an dem der Leuchtenhersteller MLS sowie die Finanzinvestoren Yiwu und IDG beteiligt sind. Weltweit hat d...