Gescheiterter Plan

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri, der vor knapp zwei Wochen überraschend von der saudischen Hauptstadt Riad aus seinen Rücktritt erklärt hatte, will auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen mit seiner Familie nach Paris reisen. Man erwarte Hariri »noch vor dem Wochenende«, bestätigte Paris in einer knappen Erklärung.

Die überwiegende Mehrheit der Libanesen ist überzeugt, dass der Regierungschef in Riad gegen seinen Willen festgehalten wird. Der libanesische Präsident Michel Aoun bezeichnete Hariri in einer Erklärung am Mittwoch sogar als »Geisel« des saudischen Königshauses.

Anfang der Woche hatte der libanesische Außenminister Gebran Bassil eine Blitzreise durch europäische Hauptstädte unternommen. Na...