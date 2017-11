Zusammen mit Ihren Kollegen vom Siemens-Dynamowerk in Berlin sind auch Sie als dessen Betriebsratsvorsitzender am Mittwoch zum Auftakt der Tarifrunde in der Metallindustrie gekommen. Ganz unverblümt gefragt: Sind Sie derzeit nicht mit anderem beschäftigt? Ihrem Werk droht immerhin die Schließung.

Unter den Kollegen gab es maximal zwei oder drei, die gefragt haben: Ist die Tarifrunde jetzt für uns stemmbar? Aber wir haben gezeigt, dass wir das packen können. Ungefähr 70 Kollegen aus unserm Werk sind mit dem Bus zur Berliner Kundgebung angereist, da bin ich richtig stolz drauf. Mit unserer Beteiligung senden wir auch ein Signal an die Zentrale von Siemens: Wir lassen uns nicht unterkriegen.

Gerüchte über die Schließungen bei Siemens kursierten kürzlich in der Presse. Wissen Sie bereits genauer, was die Konzernleitung plant?

Die Siemens AG hat über diverse Zeitungsartikel angedeutet, dass Standorte geschlossen werden sollen. Vieles deutet darauf hin, dass un...