»Wie die NATO«

Es war abzusehen: Die Russische Antidopingagentur (Rusada) bleibt suspendiert. Das teilte die Weltantidopingagentur (WADA) am Donnerstag in Seoul mit. Damit hat die seit 2014 anhaltende antirussische Kampagne einen weiteren Teilerfolg errungen. Wegen des Vorwurfes, dass in Russland ein staatlich organisiertes, flächendeckendes Dopingsystem betrieben wurde, war die russische Agentur 2015 gesperrt worden. In einem zweiteiligen Bericht hatte der Sonderermittler Richard McLaren später von einer »institutionellen Verschwörung« gesprochen und behauptet, bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 seien Proben ausgetauscht worden.

Die WADA begrün...