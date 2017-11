Ein Zweck, kein Mittel

Unter dem Motto »›Der erste Schritt ist allemal ein Stolpern‹ Hacks und die Revolution« fand am 4. November die zehnte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft in Berlin zu Perspektiven auf das Werk des 1928 geborenen und 2003 gestorbenen Dramatikers, Lyrikers, Erzählers und Essayisten statt. Bei dem folgenden Text handelt es sich um den des gekürzten und redaktionell leicht bearbeiteten Vortrags, den der Literaturwissenschaftler Klaus Rek zur Einleitung der Konferenz gehalten hat. (jW)

Wie anfangen? Im November 2017 unvermeidbar so: »Da hab’n die Proleten Schluss gesagt / Und die Bauern: Es ist so weit / Und hab’n den Kerenski davongejagt / und die Vergangenheit. / Und das war im Oktober, als das so war, / In Petrograd in Russland im siebzehner Jahr.«

Das ist 1960er-Jahre-DDR, der »Oktobersong« von Peter Hacks, erste Strophe mit Refrain, geschrieben, als Hacks sich noch im Agitpropbereich bewegte: Kunst als Waffe gegen den Klassenfeind und f...