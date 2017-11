Auf der ganzen Stufenleiter

Unter den Theaterarbeiten des Schweizers Milo Rau findet sich eine Reihe von »Prozessen«. Ein politischer Konflikt wird in Form einer Gerichtsverhandlung auf die Bühne gebracht, und zwar ohne geplanten Ablauf und auf prinzipiell unwiederholbare Weise. Es gibt Ankläger, Verteidiger, Richter und »Experten« – Zeugen, die in eigener Sache auftreten. Am Ende steht ein Urteil.

Die Form setzt die real Beschuldigten unter Druck mitzumachen – sonst findet das Ganze ohne ihre Einwirkung statt. Indem keine Schauspieler, sondern die tatsächlich Beteiligten auf die Bühne kommen und die Öffentlichkeit zu überzeugen versuchen, wird das Theater – meist an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen – zum Ort politischen Handelns im engeren Sinne. Man kann sich freuen, dass so die Kunst an Bedeutung gewinnt. Man kann aber auch einwenden, dass politische Handlungen ohnedies stattfinden und das Theater zum Ort künstlerischer Verdichtung des Geschehens werden müsste. Jedenfalls blei...