Eine kurze Urgewalt

Dienstag, 14. November. Die Einstürzenden Neubauten bespielen die Columbiahalle in Berlin. Seit 2015 läuft die Tour, die »Greatest Hits« betitelt ist. Welch’ pfiff’ger Altherrenwitz – weiß doch jedermann im Land, dass die Urväter des deutschen Industrials beileibe keine Chartsband sind. Wenn man sie überhaupt irgendwie rubrifizieren darf. Über die Neubauten lässt sich mit Respekt nur »Kunst« sagen, besonders in der Heimatstadt, wo man ihnen aus der Hand frisst. In Prenzlauer Berg trifft man Blixa Bargeld im Biomarkt, in Kreuzberg kann man mit N. U. Unruh beim inoffiziellen Fanfest kuscheln und Jochen Arbeit sichtet man eh bei jedem zweiten Kulturbesäufnis. Fünf (live +1) ehrenwerte Herren, die selbst wenn sie eines Tages im Altenheim anzutreffen sind, ein paar alte Schlager trällernd, noch als Avantgarde gelten würden.

Die »Größten Treffer« werden also vorgeblich gespielt. Recherchen ergaben keinen einzigen. Zumindest, wenn man die Single-Hitlisten der le...