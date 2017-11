Apokalypse in Italien

Oh, es hat dann doch wehgetan. Der vierfache Weltmeister Italien fährt nicht zur WM nach Russland. In all ihrer Lässigkeit, Spiele nach hinten raus spannend zu gestalten, vermochte es die Squadra Azzurra dann doch nicht, gegen Schweden wenigstens ein Tor zu erzielen – und muss sich so die erste WM seit 1958 versagen. Und das alles in regulärer Spielzeit, ohne Verlängerung oder gar Elfmeterschießen. Das entscheidende Tor dieser Play-off-Begegnung erzielte der eingewechselte Jakob Johansson im Hinspiel am Freitag in Solna: Man schrieb die 61. Spielminute, der Schuss wurde abgefälscht, und Gianluigi Buffon hatte keine Chance.

Und weil auch im Rückspiel am Montag abend in Mailand keine weiteren Treffer mehr notiert wurden, trat der 39jährige Kapitän direkt nach seinem insgesamt 175. Länderspiel unter Tränen zurück. Das taten auch seine ansonsten wieder nahezu untadeligen Abwehrkollegen Andrea Barzagli (36 Jahre alt) und Giorgio Chiellini (33). Nur der Jungspu...