Zeichen der Zeitenwende

Die Vorgeschichte zum Projekt »Wasserfrauen« handelt von Geistern, die weiterhin und, wie alltäglich erfahrbar, immer stärker ihr unlauteres Spiel mit der Geschichte treiben. Mit ihnen setzt sich Florence Hervé auseinander, seit sie denken kann, und jüngst wieder in den Büchern zu Natzweiler-Struthof, einem KZ der Nazis im besetzten Frankreich, und zum Massaker der SS-Division »Das Reich« in Oradour-sur-Glane 1944. Dieses erschien vor kurzem, präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse, in zweiter Auflage.

Die Arbeit daran hatte Kraft gekostet. Nicht nur die bekannten, doch unfassbaren Anfeindungen und Anwürfe durch Nazis; vor allem auch die Recherchen, die mit Erinnerungen der wenigen Verfolgten und KZ-Opfern zu tun haben, die noch leben. Jedes Gespräch ein Zurück in die Vergangenheit. Die ist nicht vergangen, wie sich zeigt. Zeichen einer Zeitenwende? »Wir waren schon mal weiter«, sagt die Französin. Seit Ende der 1960er Jahre sei Antifaschismus schon ein...