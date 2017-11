Kooperation vertieft

Bei einem Treffen der Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, am Montag in ­Sotschi haben die beiden Staatschefs die weitere Zusammenarbeit ihrer Länder bekräftigt. Themen bei dem vierstündigen Gespräch waren die Lage in Syrien und die wirtschaftliche Kooperation. Als vertrauensbildende Maßnahme hatte Moskau zuvor zwei oppositionelle Krimtataren aus dem Gefängnis entlassen.

Putin lobte »handfeste Resultate« des Astana-Prozesses. Die Zusammenarbeit Russlands mit der Türkei und dem Iran habe die Gewalt in Syrien deutlich reduziert. Es seien bessere Voraussetzungen geschaffen, um den innersyrischen Dialog unter der Federführung der Vereinten Nationen zu fördern. Gemeinsam plane man nun den Wiederaufbau.

Im November 2015 hatte das türkische Militär einen russischen Kampfjet im syrisch-türkischen Grenzgebiet abgeschossen. Danach hatte Moskau die wirtschaftliche Zusammenarbeit eingestellt und gegen den lukrativen türkische...