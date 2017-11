Frei von Vermögen

Mit den Ersparnissen der Arbeiter und Angestellten in Deutschland ist es nicht weit her. Das belegt der neue Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das Papier wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt und beruht auch auf Daten des sozioökonomischen Panels, einer repräsentativen Wiederholungsbefragung im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Zentrale Aussage des aktuellen Reports: Sind sie einmal um ihr Einkommen gebracht, können weite Teile der deutschen Gesellschaft nur kurze Zeit auf ihre Vermögen zurückgreifen, um den bisherigen Lebensstandard zu halten.

»In Deutschland wird wenig dafür getan, dass Menschen mit geringem Einkommen ein Vermögen aufbauen können«, sagte Anke Hassel, wissenschaftliche Direktorin des WSI. So stehe die untere Mittelschicht in der BRD im Vergleich zu anderen EU-Ländern besonders schlecht da, wenn es um die Höhe ihrer...