Infrastruktur für Mobilmachung

Unscheinbar, aber dennoch recht weitreichend ist eine Teilbestimmung aus dem Pesco-Notifizierungsdokument, das am Montag von den Ministern der überwiegenden Mehrheit der EU-Staaten unterzeichnet wurde. Sie findet sich in Annex II unter dem letzten Spiegelstrich in Absatz zwölf, und sie fordert, »den grenzüberschreitenden Militärtransport in Europa zur Ermöglichung einer schnellen Entsendung militärischen Materials und Personals zu vereinfachen und zu standardisieren«. Wozu? Nun, schon lange klagen Militärs in der EU über die aufwendige Bürokratie. Jede Truppenverlegung ins EU-Ausland muss genehmigt, jeder Gefahrguttransport ausdrücklich gestattet werden, das kostet soldatische Arbeitskraft und wertvolle Zeit. Kommt es zum Krieg, dann entfällt der Regelungsbedarf zwar; doch wäre es natürlich einfacher, könnte man zum Beispiel die steigende Zahl an Manövern in Ost- und Südosteuropa bewältigen, ohne an jeder Grenze vor der Kriegsübung noch einen Papierkrieg ...