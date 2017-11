Nie mehr warten

Die weltberühmte, mittlerweile leider verstorbene Riesenschildkröte »Lonesome George« kommt in Schorsch Kameruns preisgekröntem »Ein Menschenbild, das in seiner Summe null ergibt« (WDR 2006) gleich am Anfang vor. Und auch in Kameruns neuestem Stück »Kreiskolbenmotorhase – Extratheatrales Hörspiel über das Ende aller Vielfalt« (WDR 2017; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live) geht es um Naturerhaltung. »Du redest über Artenschutz. Mir ist, als hör’ ich einen alten Naziwitz«, singt er in dieser Generalabrechnung mit der völkelnden Mehrheitsgesellschaft, die sich in dem Stück über ganz bestimmte Nasenformen, Automarken und einen speziellen eigenen Gestank definiert. In dem dystopisch realistischen Hörspiel unterwirft die Figur Doktor Rosey als »starker Führer« die von ihm Beherrschten mit Hilfe neuester Technologie. Kamerun kommentiert das Geschehen singend, ohne dabei allerdings den Klugscheißer zu markieren: Er stellt fest, dass auch er mit s...