Bankenherrschaft vollenden

Europa wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. In seinem am Montag veröffentlichten regionalen Ausblick erklärte der IWF, das Wachstum auf dem Kontinent liefere einen großen Beitrag zur Steigerung der globalen Wirtschaftsleistung. Die Analyse bezieht sich nicht nur auf die Länder der EU. Eine Rolle spielen dabei auch Staaten wie Russland und die Türkei. Vorgestellt wurde der Bericht im bosnischen Sarajevo.

Die Manager der internationalen Organisation betonten, dass es jedoch weiter Ungleichgewichte gebe. So bleibe die Entwicklung am Arbeitsmarkt in den Ländern Europas unterschiedlich. In einigen wirtschaftlich ...