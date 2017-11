Ein Abkommen wird demontiert

Emmanuel Macron verlangt neue Verhandlungen mit dem Iran, die auf eine »Ergänzung« des Wiener Abkommens vom 14. Juli 2015 (JCPOA) abzielen. Damit hat sich der französische Präsident als erster Politiker der Europäischen Union hinter die Position der Regierungen der USA und Israels gestellt. Dass Macron seine Forderung ausgerechnet in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien erhob, denen er am Donnerstag ungeplante Blitzbesuche abstattete, stellt einen zusätzlichen Affront dar: Beide Staaten zeichnen sich durch kriegerische Polemik gegen Iran aus.

In einem schon am Dienstag geführten Interview mit dem US-amerikanischen Magazin Time, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, schien sich Macron zunächst für das Festhalten am JCPOA als der »bestmöglichen Vereinbarung hinsichtlich des Iran« auszusprechen. Er schränkte diese Aussage aber sofort wieder ein mit der Bemerkung: »Wir brauchen zwei zusätzliche Punkte.« Erstens müsse mit Iran ein »neuer ...