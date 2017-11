Annäherung beim Sondierungspoker

Als »coole Socke« bezeichnete der konservative »Jamaika«-Koalitionsunterhändler Jens Spahn, CDU, seinen Kollegen vom linken Parteiflügel der Grünen (Madsack-Zeitungen vom Montag). Berichte des Handelsblattes über eine Erhöhung der Spitzensteuersätze entkräftete der so Gelobte, Jürgen Trittin, noch am Montag: »Erst einmal ist überhaupt nichts Derartiges ins Auge gefasst, geschweige denn verabredet worden.« Zudem müsste rechnerisch die Reichensteuer »von jetzt 45 Prozent auf 75 Prozent erhöht werden«, um einen Wegfall der 20 Milliarden Euro aus dem Solidaritätszuschlag auszugleichen, so der frühere Umweltminister.

