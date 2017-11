Vom Purzelbaum zur sozialen Kompetenz

Berlin. Beim ersten »Tag des Kinderturnens« am Wochenende war was los. Davon konnte man sich etwa bei der Auftaktveranstaltung am Sonnabend in Berlin-Spandau überzeugen. Der SC Siemensstadt nahm als einer von deutschlandweit 351 Vereinen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) an der Aktion teil, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) mit ins Leben gerufen wurde. Etwa 10.000 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren versuchten sich nach Angaben des DTB-Präsidenten Alfons Hölzl (Regensburg) auf Matten und an Geräten. Es ging darum, sie für »Bewegungsangebote zu begeistern und damit sowo...