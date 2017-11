Schlangestehen Vom Älterwerden. Von Ulla Lessmann

Sie stehen in Schlangen immer vor mir. Sie stehen lange, genau wie ich. Sie hätten viel Zeit, sich seelisch, praktisch, geistig auf das vorzubereiten, was sie am Ende der Schlange zu tun gedenken: Irgendwo hineinkommen, Bücher ausleihen oder zurückgeben, Einkäufe bezahlen, Pakete abholen. Sie könnten während der Wartezeit schon mal die Eintrittskarten, ihr Portemonnaie oder ihren Ausweis suchen und dann bereithalten. Sie könnten! Aber sie tun es nicht. Ich weiß nicht, was sie tun, während sie vor mir und mit mir in der Schlange stehen und warten. Vielleicht bewundern sie die Frisur der Frau vor sich, analysieren die Deckenkonstruktion des Raumes, beknabbern ihre Fingernägel, berechnen ihre Kontostände oder planen den Mord an ihrem Nachbarn. Was sie keinesfalls und niemals tun, ist, sich und mir die Zeit zu verkürzen. Denn wenn sie dran sind, sind sie plötzlich völlig überrascht, dass sie nun wi...