Pazifismus als »Staatsverrat«

Der ukrainische Kriegsdienstverweigerer Ruslan Kotsaba hat bei einem Auftritt in Berlin um internationale Solidarität von Kriegsgegnern geworben. In einer Ansprache vor dem 21. Bundeskongress der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) warf er der ukrainischen Regierung vor, den Krieg in der Ostukraine im Interesse der Oligarchen zu verlängern. Die DFG-VK beging am Wochenende in der Hauptstadt ihr 125jähriges Bestehen.

Kotsaba bedankte sich für die bisherige Solidarität der Friedensgesellschaft. Der Kriegsgegner ist in der Ukrai­ne starker Verfolgung ausgesetzt und verbrachte bereits eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Anlass dafür war ein Video, in dem er Anfang 2015 dazu aufgerufen hatte, sich der Mobilisierung zu verweigern. Die Staatsanwaltschaft sah darin eine »verbrecherische Tätigkeit zum Schaden der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine« und ließ Kotsaba wenige Tage später festnehmen. Die Anklage lautet – bis h...