Starker Anwalt für »die Irren«

Mitten aus dem Leben gerissen – der engagierte Rechtsanwalt Thomas Saschenbrecker ist tot. Am 3. November, kurz vor seinem 52. Geburtstag am 8. Dezember, ist er bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn ums Leben gekommen. Für Mandanten und Mitstreiter war er mehr als ein Anwalt. Er kämpfte gegen Willkür und Entrechtung und für das Recht im Rechtsstaat, wenn Menschen gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingewiesen, für verrückt erklärt worden waren.

Vor Gericht galt er als Koryphäe: Mit Detail- und Rechtskenntnis zog er zuweilen den Hass erzkonservativer Richter auf sich. Humanistische Geisteshaltung und Durchsetzungsfähigkeit bewahrte er sich, genauso wie seinen Humor.

Einer seiner herausragendsten Fälle war der des Linken-Politiker Dennis Stephan. Er holte ihn aus der psychiatrischen Vitos-Klinik, wo e...