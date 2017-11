Zweierlei Ergebnisse

Moskau. Während das Internationale Olympische Komitee (IOC) sich vorbehält, Russland wegen »Staatsdopings« von den Winterspielen im Februar auszuschließen, erklärt Moskau alle Vorwürfe für ausgeräumt. Die Behauptung des Sonderermittlers der Weltantidopingagentur, Richard McLaren, bei den Spielen in Sotschi 2014 seien Proben ausgetauscht worden, sei »ebenso widerlegt wie die Existenz eines staatlichen Dopingprogramms«, teilte eine Ermittlungskommission am Mittwoch in Moskau mit. Gegen McLarens Kronzeugen, den ehemaligen Leiter des Moskauer Antidopingzentrums, Grigori Rodtschenkow, sei Haftbefehl erlassen worden. Rodtschenkow ist in einem Zeugenschutzprogra...